СМИ нашли объяснение голосованию Меркель против однополых браков в Германии

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Берлин, 1 июля. Газета The Washington Post попыталась найти объяснение решению канцлера Германии Ангелы Меркель проголосовать против легализации однополых браков в стране, несмотря на приверженность либеральным ценностям.

Автор статьи напоминает, что возглавляемый Меркель «Христианско-демократический союз» долгое время придерживался традиционных ценностей, препятствующих легализации гей-браков. Однако перед голосованием в парламенте канцлер призвала депутатов руководствоваться собственными убеждениями, а не политикой партии. И для многих международных экспертов стало сюрпризом, что Меркель не поддержала законопроект об однополых браках.

По мнению американского историка Роберта Бичи, бундесканцлерин в этом вопросе разрывается надвое. С одной стороны, она пытается олицетворять собой западный либерализм и угодить большинству в Бундестаге. С другой, она старается не злить представителей собственной партии, склонных к консерватизму. Как пишет WP, сказывается и тот факт, что Меркель является дочерью протестантского священника.