Два человека погибли под колесами «Сапсана» под Москвой

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Москва, 1 июля. Мужчина и женщина погибли под колесами скоростного поезда «Сапсан», пытаясь перейти железнодорожные пути в неположенном месте возле московской станции Крюково, сообщили в управлении МВД на транспорте по Центральному федеральному округу.

Правоохранительные органы Москвы проводят проверку инцидента, связанного с гибелью двух людей пол колесами скоростного поезда «Сапсан», курсирующего между двумя столицами. Известно, что мужчина и женщина пытались перейти пути в неположенном для этого месте рядом со станцией Крюково. Оба пострадавших получили смертельные травмы. На месте происшествия работают следователи.