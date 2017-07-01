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Сирия, 1 июля. «Тигры» и NDF****** при помощи ВВС Сирии проводят зачистку территорий от ИГ* на юге провинции Алеппо. Коалиция разбомбила здание больницы в Ракке. Один из командиров ИГ ликвидирован в Дейр эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносят авиаудары по укрепрайонам радикалов ИГ на окраинах деревни Соха и города Акербат в восточной части провинции Хомс.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: проводят зачистку территорий от ИГ на юге провинции Алеппо; подверглись обстрелам со стороны боевиков в районе Аль-Махрам на юго-западе Хомса; лишились бульдозера и понесли потери в живой силе к юго-западу от Даръа.

Сирийская свободная армия (ССА): осуществили обмен телами погибших с союзниками САА в провинции Даръа.

«Исламское государство» (ИГИЛ*): потеряло одного из высокопоставленных командиров в боях с САА в Дейр эз-Зоре; казнило двух гражданских лиц в центре города Ракка по обвинению в сотрудничестве с курдами; потеряло ряд позиций в Западном Мосуле; убило двух офицеров федеральной полиции Ирака.

Международная коалиция: разрушила здание больницы в Ракке.

Провинция Алеппо

После того, как накануне отряды Национальных сил обороны (NDF) и спецотряд «Тигры» встретились на шоссе Ракка — Итрия, часть отрядов «Исламского государства»* была полностью отрезана от террористов, базирующихся в соседних провинциях Хама и Ракка.

Информационное агентство «Аль-Амак», подконтрольное ИГИЛ, опубликовало серию фотографий, на которых сотни боевиков ведут обстрелы к востоку от города Ханассер. По данным военного источника новостного агентства Al Masdar News, около 40 населенных пунктов, оккупированных ИГ, полностью окружены. Военные самолеты в данный момент проводят зачистку территорий региона.

Поступают сообщения о том, что руководство ИГИЛ приказало своим бойцам сражаться насмерть, а также использовать террористов-смертников для нанесения как можно большего урона объединенным силам сирийской армии и NDF.

Провинция Хомс

Один мирный житель получил ранения в результате минометных обстрелов со стороны боевиков ИГИЛ района Аль-Махрам на юго-западе административного центра региона, сообщает военный источник в социальной сети Twitter (syhomeland). Напомним, к северу от Хомса располагается анклав вооруженной оппозиции. Несмотря на то, что данные территории входят в одну из четырех зон безопасности, установленных меморандумом 4 мая, исламисты не прекращают военных действий в северной части провинции.

Тем временем проправительственные силы вместе с 5-м штурмовым корпусом сирийской армии развивают наступление в районе богатого залежами нефти города Ас-Сухна, который является последним крупным оплотом «Исламского государства» в провинции Хомс. Кроме того, через Ас-Сухну пролегает путь на Дейр эз-Зор.

Провинция Дейр эз-Зор

Twitter-канал (WathiqNassr) передает, что в ходе ожесточенных боев в Дейр эз-Зоре был нейтрализован один из высокопоставленных командиров «Исламского государства» Низар Аль-Даммами. Напомним, последние столкновения отмечались в районе холма Аль-Сунуф в окрестностях столицы региона.

Между тем террористы ИГИЛ создают окопы и насыпи по периметру района Маркада в административном центре провинции. Боевики планируют начать новую атаку опорных пунктов Сирийской арабской армии (САА). Об этом сообщает военный источник на Facebook (Oriental.pulse).

Бои между радикалами ИГ и правительственными подразделениями в Дейр эз-Зоре разворачиваются уже на протяжении трех лет. Противники практически пополам делят город.

Провинция Даръа

Сирийская авиация нанесла несколько авиаударов по позициям боевиков Сирийской свободной армии (ССА) вблизи населенного пункта Даэль, расположенного к северу от города Даръа, передает военный источник в соцсети Twitter (super95498874). Кроме того, вертолеты ВВС Сирии сбросили несколько взрывоопасных бочек на укрепрайоны исламистов недалеко от лагеря для беженцев Аль-Ярмук.

Согласно данным информационного портала Al Manar News, радикалы вооруженной оппозиции в свою очередь уничтожили бульдозер правительственных войск и убили солдата сирийской армии в районе населенного пункта Аль-Ядуда к северо-западу от административного центра провинции.

Накануне, как сообщает Twitter-канал (Fox61A), противоборствующие стороны осуществили обмен телами погибших.

Провинция Ракка

Террористы ИГИЛ казнили двух гражданских лиц в центре города Ракка по обвинению в сотрудничестве с Сирийской демократической армией**** (SDF).

Напомним, ранее сообщалось о мощной контратаке террористов «Исламского государства» в районе Аль-Синаа в Ракке, в результате которой «демократические силы» вынуждены были покинуть квартал и его окрестности. Стало известно, что боевики захватили территории вплоть до соседнего района Старый город, передает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR). Аль-Синаа находился под контролем курдских формирований на протяжении двух недель.

Международная коалиция во главе с Соединенными Штатами Америки продолжает проводить бомбардировки в столице провинции. Как сообщает местный источник в Twitter (NoorNahas1), в результате авиаудара коалиционных военных самолетов было разрушено здание городской больницы.

Провинция Хама

Проправительственные подразделения и радикалы вооруженной оппозиции продолжают вести взаимные артиллерийские обстрелы на севере провинции Хама вблизи городов Аль-Латамина, Кафр Зета и Аль-Закат, передает военный источник в Twitter (Dire al-Watan al-Arabiu). О потерях сторон не сообщается.

В восточной части региона ВКС России совместно с ВВС Сирии нанесли несколько авиаударов по позициям террористов ИГИЛ на окраинах деревни Соха и города Акербат. Об это сообщает Twitter-канал (mnahlalthonane).

Ирак

Продолжаются ожесточенные бои в Старом городе в западной части Мосула. Согласно данным информационного агентства Al Sumaria News, иракская армия зачистила от террористов «Исламского государства» рынок Аль-Арбиа и железный мост. Тем не менее вооруженные силы Ирака понесли потери в живой силе в ходе вооруженных столкновений. Военный источник в сети Twitter (S_______WH) сообщает, что в сражениях погибли два офицера федеральной полиции Салех Махди Аль-Абейди и Алаа Абд Аль-Хусейн. О потерях со стороны боевиков не сообщается.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)