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Сирия новости 1 июля 16.30: коалиция уничтожила больницу в Ракке, зачистка территорий провинции Алеппо от ИГ
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    Сирия новости 1 июля 16.30: коалиция уничтожила больницу в Ракке, зачистка территорий провинции Алеппо от ИГ

    16:30  1 Июля 2017
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    Коалиция уничтожила больницу в Ракке

    Сирия, 1 июля. «Тигры» и NDF****** при помощи ВВС Сирии проводят зачистку территорий от ИГ* на юге провинции Алеппо. Коалиция разбомбила здание больницы в Ракке. Один из командиров ИГ ликвидирован в Дейр эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния 

    ВКС РФ: наносят авиаудары по укрепрайонам радикалов ИГ на окраинах деревни Соха и города Акербат в восточной части провинции Хомс.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: проводят зачистку территорий от ИГ на юге провинции Алеппо; подверглись обстрелам со стороны боевиков в районе Аль-Махрам на юго-западе Хомса; лишились бульдозера и понесли потери в живой силе к юго-западу от Даръа.

    Сирийская свободная армия (ССА): осуществили обмен телами погибших с союзниками САА в провинции Даръа.

    «Исламское государство» (ИГИЛ*): потеряло одного из высокопоставленных командиров в боях с САА в Дейр эз-Зоре; казнило двух гражданских лиц в центре города Ракка по обвинению в сотрудничестве с курдами; потеряло ряд позиций в Западном Мосуле; убило двух офицеров федеральной полиции Ирака.

    Международная коалиция: разрушила здание больницы в Ракке.

    Карта военных действий в Сирии

    Провинция Алеппо

    Карта военных действий — Алеппо

    После того, как накануне отряды Национальных сил обороны (NDF) и спецотряд «Тигры» встретились на шоссе Ракка — Итрия, часть отрядов «Исламского государства»* была полностью отрезана от террористов, базирующихся в соседних провинциях Хама и Ракка.

    Информационное агентство «Аль-Амак», подконтрольное ИГИЛ, опубликовало серию фотографий, на которых сотни боевиков ведут обстрелы к востоку от города Ханассер. По данным военного источника новостного агентства Al Masdar News, около 40 населенных пунктов, оккупированных ИГ, полностью окружены. Военные самолеты в данный момент проводят зачистку территорий региона.

    Поступают сообщения о том, что руководство ИГИЛ приказало своим бойцам сражаться насмерть, а также использовать террористов-смертников для нанесения как можно большего урона объединенным силам сирийской армии и NDF.

    Провинция Хомс

    Карта военных действий — Хомс

    Один мирный житель получил ранения в результате минометных обстрелов со стороны боевиков ИГИЛ района Аль-Махрам на юго-западе административного центра региона, сообщает военный источник в социальной сети Twitter (syhomeland). Напомним, к северу от Хомса располагается анклав вооруженной оппозиции. Несмотря на то, что данные территории входят в одну из четырех зон безопасности, установленных меморандумом 4 мая, исламисты не прекращают военных действий в северной части провинции.

    Тем временем проправительственные силы вместе с 5-м штурмовым корпусом сирийской армии развивают наступление в районе богатого залежами нефти города Ас-Сухна, который является последним крупным оплотом «Исламского государства» в провинции Хомс. Кроме того, через Ас-Сухну пролегает путь на Дейр эз-Зор.

    Провинция Дейр эз-Зор

    Карта военных действий — Дейр эз-Зор

    Twitter-канал (WathiqNassr) передает, что в ходе ожесточенных боев в Дейр эз-Зоре был нейтрализован один из высокопоставленных командиров «Исламского государства» Низар Аль-Даммами. Напомним, последние столкновения отмечались в районе холма Аль-Сунуф в окрестностях столицы региона.

    Между тем террористы ИГИЛ создают окопы и насыпи по периметру района Маркада в административном центре провинции. Боевики планируют начать новую атаку опорных пунктов Сирийской арабской армии (САА). Об этом сообщает военный источник на Facebook (Oriental.pulse).

    Бои между радикалами ИГ и правительственными подразделениями в Дейр эз-Зоре разворачиваются уже на протяжении трех лет. Противники практически пополам делят город.

    Провинция Даръа

    Карта военных действий — Даръа

    Сирийская авиация нанесла несколько авиаударов по позициям боевиков Сирийской свободной армии (ССА) вблизи населенного пункта Даэль, расположенного к северу от города Даръа, передает военный источник в соцсети Twitter (super95498874). Кроме того, вертолеты ВВС Сирии сбросили несколько взрывоопасных бочек на укрепрайоны исламистов недалеко от лагеря для беженцев Аль-Ярмук.

    Согласно данным информационного портала Al Manar News, радикалы вооруженной оппозиции в свою очередь уничтожили бульдозер правительственных войск и убили солдата сирийской армии в районе населенного пункта Аль-Ядуда к северо-западу от административного центра провинции.

    Накануне, как сообщает Twitter-канал (Fox61A), противоборствующие стороны осуществили обмен телами погибших.

    Провинция Ракка

    Карта военных действий — Ракка

    Террористы ИГИЛ казнили двух гражданских лиц в центре города Ракка по обвинению в сотрудничестве с Сирийской демократической армией**** (SDF).

    Напомним, ранее сообщалось о мощной контратаке террористов «Исламского государства» в районе Аль-Синаа в Ракке, в результате которой «демократические силы» вынуждены были покинуть квартал и его окрестности. Стало известно, что боевики захватили территории вплоть до соседнего района Старый город, передает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR). Аль-Синаа находился под контролем курдских формирований на протяжении двух недель.

    Международная коалиция во главе с Соединенными Штатами Америки продолжает проводить бомбардировки в столице провинции. Как сообщает местный источник в Twitter (NoorNahas1), в результате авиаудара коалиционных военных самолетов было разрушено здание городской больницы.

    Провинция Хама

    Карта военных действий — Хама

    Проправительственные подразделения и радикалы вооруженной оппозиции продолжают вести взаимные артиллерийские обстрелы на севере провинции Хама вблизи городов Аль-Латамина, Кафр Зета и Аль-Закат, передает военный источник в Twitter (Dire al-Watan al-Arabiu). О потерях сторон не сообщается.

    В восточной части региона ВКС России совместно с ВВС Сирии нанесли несколько авиаударов по позициям террористов ИГИЛ на окраинах деревни Соха и города Акербат. Об это сообщает Twitter-канал (mnahlalthonane).

    Ирак

    Карта военных действий — Мосул

    Продолжаются ожесточенные бои в Старом городе в западной части Мосула. Согласно данным информационного агентства Al Sumaria News, иракская армия зачистила от террористов «Исламского государства» рынок Аль-Арбиа и железный мост. Тем не менее вооруженные силы Ирака понесли потери в живой силе в ходе вооруженных столкновений. Военный источник в сети Twitter (S_______WH) сообщает, что в сражениях погибли два офицера федеральной полиции Салех Махди Аль-Абейди и Алаа Абд Аль-Хусейн. О потерях со стороны боевиков не сообщается.

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
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    Сирия новости 1 июля 16.30: коалиция уничтожила больницу в Ракке, зачистка территорий провинции Алеппо от ИГ
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    Автор: Борис Любимов
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