Двое рабочих погибли в Ростове при обрушении башенного крана

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Ростов-на-Дону, 1 июля. В Ростове-на-Дону проводится доследственная проверка по факту обрушения башенного крана и гибели двух рабочих. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.

По данным следствия, в субботу около 11 часов на строительном объекте по улице Шаповалова произошло обрушение части башенного крана. В результате ЧП смертельные травмы получили двое рабочих 1983 и 1977 года рождения. Их коллегу 1981 года рождения увезли в больницу. Все обстоятельства и причины случившегося сейчас выясняются.