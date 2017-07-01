Путин получил на ратификацию протокол о размещении авиагруппы ВКС РФ в Сирии

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Москва, 1 июля. Российское правительство представило главе государства Владимиру Путину протокол к соглашению с Сирией о размещении авиагруппы ВКС РФ для ратификации.

Накануне глава правительства Дмитрий Медведев подписал постановление о предоставлении президенту РФ Владимиру Путину протокола к соглашению с САР о размещении российской авиагруппы для ратификации. Речь идет о документе, подписанном официальным Дамаском 18 января 2017 года.

Соглашение регулирует детали размещения и обеспечения работы авиагруппы, а также статусы военных и членов их семей. Напомним, что Россия начала операцию против ИГ* (террористическая организация «Исламское государство»* запрещена в России) в сентябре 2015 года.

* Организация запрещена на территории РФ.