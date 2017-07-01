Власти Луганска требуют ОБСЕ расследовать провокации наблюдателей миссии в ЛНР

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Луганск, 1 июля. Власти Луганской народной республики обратились к руководству Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ с просьбой провести служебное расследование в отношении своих сотрудников после инцидента в селе Веселая Гора. Об этом заявил в субботу официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«Обращаюсь к руководству СММ ОБСЕ с просьбой провести служебное разбирательство по данному факту, поскольку своими провокационными «поздравлениями» сотрудники миссии лишь еще больше разжигают конфликт», — отметил он.

Марочко подчеркнул, что на лицо нарушение главного принципа миссии ОБСЕ — отход от политики нейтралитета, сообщает Луганский информационный центр.

Ранее сообщалось, что наблюдатели ОБСЕ поздравили жителей села Веселая Гора с Днем конституции Украины. После этого в отчете СММ появилась информация о том, что сотрудникам миссии угрожали вооруженные люди.