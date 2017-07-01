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МИД РФ подтвердил свою позицию по выплате взносов в бюджет Совета Европы
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    МИД РФ подтвердил свою позицию по выплате взносов в бюджет Совета Европы

    15:32  1 Июля 2017
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    МИД РФ подтвердил свою позицию по выплате взносов в бюджет Совета Европы

    Москва, 1 июля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ситуацию с приостановкой выплаты взносов со стороны России в бюджет Совета Европы, в частности, множащиеся вокруг нее заявления, не соответствующие действительности. 

    Глава МИД РФ Сергей Ларов накануне предупредил генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда, что Москва намерена приостановить выплату взносов до тех пор, пока не будут полностью восстановлены полномочия национальной делегации. Вместе с тем, Россия не отказывается от выполнения своих ранее взятых обязательств по конвенциям Совета. 

    Захарова отметила, что в последние дни появилось множество комментариев на этот счет, однако они не соответствуют действительности. 

    «Просим исходить из официального заявления МИД на этот счёт», — подчеркнула представитель ведомства. 

    Автор: Владимир Багров
    #захарова #мид рф #совет европы
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    Число пострадавших во время урагана в Москве достигло 16 человек

    Москва, 1 июля. В Москве увеличилось число пострадавших во время урагана. По уточненным данным, помощь столичных медиков понадобилась 16 людям.

    «В больницы доставлены 12 человек с травмами различной степени тяжести. Четверым пострадавшим помощь оказана амбулаторно», — сообщил ТАСС представитель медицинских служб.

    В Московской области из-за разгула стихии травмы получили три человека.

    Число пострадавших от урагана в Москве увеличилось до 16 человек

    Напомним, накануне в Новой Москве во время грозы погиб мужчина. По данным ФАН, в 42-летнего гражданина Узбекистана, находящегося в коттеджном поселке «Гайд Парк», ударила молния.

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    Автор: Борис Любимов
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