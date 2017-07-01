МИД РФ подтвердил свою позицию по выплате взносов в бюджет Совета Европы

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Москва, 1 июля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ситуацию с приостановкой выплаты взносов со стороны России в бюджет Совета Европы, в частности, множащиеся вокруг нее заявления, не соответствующие действительности.

Глава МИД РФ Сергей Ларов накануне предупредил генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда, что Москва намерена приостановить выплату взносов до тех пор, пока не будут полностью восстановлены полномочия национальной делегации. Вместе с тем, Россия не отказывается от выполнения своих ранее взятых обязательств по конвенциям Совета.

Захарова отметила, что в последние дни появилось множество комментариев на этот счет, однако они не соответствуют действительности.