Первая в истории женщина — глава Гонконга приняла присягу в присутствии Си Цзиньпина

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Гонконг, 1 июля. Первая в истории женщина — председатель Гонконга Кэрри Лам приняла присягу и официально вступила в должность. Текст присяги они зачитала в присутствии лидера КНР Си Цзиньпина.

Церемонию инаугурации показывали по Центральному телевидению Китая. В своей речи Лам заявила, что приложит все усилия для сохранения политики «одна страна — две системы». Отметим, что глава Гонконга приняла присягу в день 20-летия передачи британской колонии под китайскую юрисдикцию.