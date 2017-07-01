Титул «Принцесса мира» получила школьница из Новосибирска

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София, 1 июля. На международном фестивале красоты «Princess of the World 2017», проходившем в Болгарии, обладательницей короны стала 16-летняя школьница из Новосибирска Марианна Алиева.

Титул «Принцессы мира» получила россиянка Марианна Алиева. Конкурс красоты проходил в Болгарии с 23 по 30 июня, молодые участники должны были продемонстрировать свои таланты, знание иностранных языков и этикета. Алиева покорила судей исполнением русского народного танца и дефиле в наряде Царевны Лебеди и в платье русской княжны. Известно, что 16-летняя модель учится в 10 классе, занимается танцами и посещает фитнес-клуб.