Путин не будет присутствовать на финальном матче Кубка конфедераций — Песков

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Москва, 1 июля. Президент России Владимир Путин не намерен посещать финальный матч Кубка конфедераций, который состоится в воскресенье на стадионе «Санкт-Петербург». Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков опроверг информацию о том, что российский лидер будет присутствовать на финальном матче турнира.

«Нет», — сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости.

Президент России Владимир Путин присутствовал на открытии чемпионата 17 июня. Он произнес торжественную речь, дал старт соревнованиям, а также поболел за российскую сборную, в матче открытия игравшей с командой Новой Зеландии.