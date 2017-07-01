«Газпром» поднял оптовые цены на газ

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Москва, 1 июля. Оптовые цены на газ «Газпрома» выросли на 3,9%. Такое решение приняла Федеральная антимонопольная служба России.

Соответствующий приказ от 13 июня зарегистрировали в министерстве юстиции 20 июня.

В руководстве российской корпорации ранее сообщали о планах увеличить цены в регулируемом диапазоне.

Напомним, «Газпром» заложил в свой бюджет на текущий год цену на нефть в 48 долларов за баррель, курс — 63,3 рубля за американский доллар. В 2016 году компания закладывала в бюджет цену 42 доллара за бочку.