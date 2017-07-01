ЛНР: ВСУ готовят провокации в Донбассе во время саммита G20

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Луганск, 1 июля. ВСУ готовят в период проведения саммита стран «Большой двадцатки» ряд провокаций, чтобы дискредитировать Народную милицию ЛНР, сообщил официальный представитель ведомства республики Андрей Марочко.

Киевские силовики сообщили жителям Светлодарского освободить жилье и перебраться в тыловые районы в связи с вероятной активизацией боевых действий. Об этом рассказал на брифинге представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. По его словам, на данном участке фронта ВСУ планируют ряд провокаций – обстрелы и попытку прорвать линию обороны в период проведения 7-8 июля саммита G20 в ФРГ. Подполковник Марочко подчеркнул, что целью украинских силовиков является дискредитация оборонного ведомства ЛНР.