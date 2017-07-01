Около 17 человек пострадали при стрельбе в ночном клубе Арканзаса

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Литл-Рок (США), 1 июля. Не менее 17 человек пострадали в результате стрельбы в ночном клубе Power Lounge в американском городе Литл-Рок (штат Арканзас). Стрельба началась во время концерта — примерно в 2.30 по местному времени.

Самой младшей из пострадавших оказалась 16-летняя девочка-подросток. Один человек был госпитализирован в критическом состоянии, однако врачи сумели его стабилизировать. Характер ранений остальных посетителей ночного клуба не представляет опасности для жизни.

Полиция Литл-Рока не распространяет информацию о подозреваемых, однако утверждает, что происшествие в Power Lounge не имеет отношения к терроризму, передает Fox News.

«Мы не считаем, что данный инцидент связан с активной перестрелкой или террористической атакой. Похоже, что причиной стрельбы стал конфликт, произошедший во время концерта», — говорится в Twitter полицейского департамента.