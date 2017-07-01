Ситуация в Сирии станет одной из тем встречи Лаврова с генсеком ЛАГ

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Каир, 1 июля. Проблемы ближневосточного региона обсудят на встрече в Москве министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт.

Визит генсека в Россию состоится на следующей неделе по приглашению главы российского МИД. Об этом журналистам рассказал официальный представитель ЛАГ Махмуд Афифи.

Абу аль-Гейт прибудет в Москву 4 июля. В ходе встречи стороны намерены обсудить ситуацию в Сирии, Йемене и Ливии. Однако главным пунктом повестки значится палестино-израильский конфликт.