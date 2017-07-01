С праздником: Онищенко считает победой запрет на продажу пива в пластиковой таре

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Федеральное агентство новостей продолжает цикл статей о защите здоровья граждан России. Сегодня наш корреспондент вновь беседует с доктором медицинских наук, профессором, заслуженным врачом России, членом президиума общероссийской организации «Лига здоровья нации», депутатом Госдумы РФ Геннадием Онищенко.

К вопросу о российской ментальности

Геннадий Онищенко считает сегодняшний день поистине знаменательным. С 1 июля 2017 года в России запрещена розничная продажа пива и другой алкогольной продукции в пластиковой упаковке объемом более 1,5 литра.

«Наверное, вы помните, что раньше у нас были и пятилитровые, и трехлитровые пластиковые бадьи, наполненные сомнительным по качеству пойлом, которое почему-то называлось пивом. Здесь делался расчет на ментальность нашего человека. Если бутылка открыта, то допить ее надо, каким бы ни был ее объем», — заявил Онищенко в беседе с корреспондентом ФАН.

Сам закон, запрещающий продажу пива в пластиковой упаковке объемом более 1,5 литра, напоминает депутат, был принят Госдумой РФ VI созыва еще в июне 2016 года. До того, как он вступил в силу сегодня, ему предшествовал некий промежуточный этап. «С 1 января этого года было запрещено производство и розлив на заводах пива в тару более 1,5 литра. То есть розлив этой непонятной жидкости был запрещен еще за полгода до полного запрета ее продажи», — поясняет Геннадий Онищенко.

«Также тогда были определены штрафы за производство и продажу пива и другой алкогольной продукции в такой упаковке. Внешне они выглядели достаточно весомо: от 300–500 тысяч рублей с юридических лиц, от 100–200 тысяч рублей с должностных лиц. Но на самом деле, для людей, вовлеченных в бизнес, это не деньги. Так что здесь тоже присутствовал определенный элемент лукавства», — подчеркивает депутат.

Пластик против алюминия

Ограничение продажи пива в таре слишком большого объема — пусть и не самый весомый, но вклад в борьбу с некачественной алкогольной продукцией, наносящей вред здоровью граждан России.

«Вместе с тем эта победа имеет горьковатый привкус. Легальные убийцы нашего населения — производители пива — оценивают этот закон не как меру, призванную позаботиться о нашем населении, о его здоровье, о том, чтобы меньше россиян становились алкоголиками, но как внутривидовую борьбу в своей среде», — отмечает Онищенко.

Здесь депутат предлагает взглянуть хотя бы на комментарий по данному поводу нидерландской компании Heineken.

«Там этот закон расценивают как некий компромисс между производителями пластиковой тары и производителями алюминиевых банок, в которые тоже разливается пиво. Якобы алюминиевое лобби победило сторонников пластика своей настырностью и вынудило их уступить», — добавляет депутат.

С другой стороны, напоминает Онищенко, в самой Голландии, откуда пришла Heineken, никогда не проводился розлив пива в тары такого гигантского объема, как в России. «Для себя они установили другие стандарты, но для россиян, видимо, пиво можно разливать и в ведра, и куда угодно», — отметил депутат Государственной думы.

Особенность, которой нельзя гордиться

Российское государство проявляет заботу о здоровье населения многими способами. В Госдуме принимаются системные документы, направленные на упорядочение оборота алкогольной продукции. Ведется и другая работа.

«Несмотря на это, пока нам приходится довольствоваться интригами внутри алкогольной мафии. То и дело одна ее часть оттесняет другую в сторону ради решения каких-то своих спорных вопросов. В данном конкретном случае победа осталась за сторонниками алюминиевой тары. Тем не менее, повторю, это победа и шаг вперед. Остается надежда, что следующее ограничение доступности алкогольной продукции будет обосновано более благородной целью — заботой о здоровье нашего населения, а не о победе одной части алкогольной мафии над другой», — отмечает депутат Госдумы.

1 июля 2017 года можно по праву считать праздником, резюмирует Геннадий Онищенко. С ним он и поздравляет всех сочувствующих его точке зрения россиян.

«С праздником! С 1 июля! Будем надеяться, что алкоголизм, являющийся особенностью нашей страны, которой никак нельзя гордиться, со временем будет побежден!» — заключает Онищенко.