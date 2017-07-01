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Гроза оставила без света более 12 тыс. человек в пяти регионах центра России
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    Гроза оставила без света более 12 тыс. человек в пяти регионах центра России

    14:43  1 Июля 2017
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    Гроза оставила без света более 12 тыс. человек в пяти регионах центра России

    Москва, 1 июля. Более 12 тыс. человек до сих пор остаются без электричества в Центральном федеральном округе из-за грозы.

    По информации министерство энергетики России, восстановительные работы по-прежнему ведутся в Московской, Калужской, Владимирской, Тульской и Рязанской областях. Энергоснабжение в Липецкой области полностью восстановлено.

    Гроза оставила без света более 12 тыс. человек в пяти регионах центра России

    Замглавы Минэнерго Андрей Черезов взял ситуацию под личный контроль до полного завершения восстановительных работ.

    Напомним, что 30 июня на регионы центральной части России обрушился ураганный ветер, который сопровождался ливнем и грозой, из-за чего произошли отключения на сетях 35-110 кВ, а также на распределительных сетях 6-10 кВ. В ночь на субботу без света оставались 87,6 тыс. человек.   

    Автор: Геннадий Плющев
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    Число пострадавших от урагана в Москве увеличилось до 16 человек

    10:22  1 Июля 2017  /обновлено: 11:03  01 Июля 2017
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    Число пострадавших во время урагана в Москве достигло 16 человек

    Москва, 1 июля. В Москве увеличилось число пострадавших во время урагана. По уточненным данным, помощь столичных медиков понадобилась 16 людям.

    «В больницы доставлены 12 человек с травмами различной степени тяжести. Четверым пострадавшим помощь оказана амбулаторно», — сообщил ТАСС представитель медицинских служб.

    В Московской области из-за разгула стихии травмы получили три человека.

    Число пострадавших от урагана в Москве увеличилось до 16 человек

    Напомним, накануне в Новой Москве во время грозы погиб мужчина. По данным ФАН, в 42-летнего гражданина Узбекистана, находящегося в коттеджном поселке «Гайд Парк», ударила молния.

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    Автор: Борис Любимов
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