Гроза оставила без света более 12 тыс. человек в пяти регионах центра России

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Москва, 1 июля. Более 12 тыс. человек до сих пор остаются без электричества в Центральном федеральном округе из-за грозы.

По информации министерство энергетики России, восстановительные работы по-прежнему ведутся в Московской, Калужской, Владимирской, Тульской и Рязанской областях. Энергоснабжение в Липецкой области полностью восстановлено.

Замглавы Минэнерго Андрей Черезов взял ситуацию под личный контроль до полного завершения восстановительных работ.

Напомним, что 30 июня на регионы центральной части России обрушился ураганный ветер, который сопровождался ливнем и грозой, из-за чего произошли отключения на сетях 35-110 кВ, а также на распределительных сетях 6-10 кВ. В ночь на субботу без света оставались 87,6 тыс. человек.