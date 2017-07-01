Сирия: Дейр эз-Зору грозит катастрофа из-за попытки ИГ перекрыть Евфрат

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Дейр эз-Зор, 1 июля. Осажденному сирийскому городу Дейр-эз-Зор грозит гуманитарная катастрофа из-за того, что террористы запрещенного в России ИГ* строят дамбу, с помощью которой хотят перекрыть Евфрат.

Как сообщил дипломатический источник РИА Новости, террористы строят импровизированную дамбу, и как только строительство будет завершено, жители осажденного города останутся без питьевой воды.

Собеседник агентства призвал ООН и гуманитарные организации обратить внимание на ситуацию в городе.

«Необходимо объединиться не только для осуждения варварских действий ИГ, но и для поиска решения данной гуманитарной проблемы», — подчеркнул дипломат.

* Организация запрещена на территории РФ.