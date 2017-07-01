Девочка из России погибла при странных обстоятельствах в Анталье

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Анталья, 1 июля. Одиннадцатилетняя девочка, прибывшая с родителями на отдых из России, скоропостижно скончалась в турецкой Анталье, пишет Milliyet.

Накануне в туристическом районе Антальи Белек произошел инцидент. Девочка, которая отдыхала в бассейне, почувствовала себя плохо. В номере отеля она пожаловалась родителям на головокружение, после чего потеряла сознание. У 11-летнего ребенка остановилось сердце. Медики попытались сделать массаж сердца, но реанимировать девочку не удалось. Тело туристки было передано судмедэкспертам Антальи.