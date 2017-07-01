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ЛНР: ВСУ готовят провокации в Донбассе во время саммита G20
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Донбасс: ВСУ трижды за сутки открывали артиллерийский огонь по ЛНР
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    Донбасс: ВСУ трижды за сутки открывали артиллерийский огонь по ЛНР

    15:05  1 Июля 2017
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    Донбасс: ВСУ трижды за сутки открывали артиллерийский огонь по ЛНР

    Луганск, 1 июля. Украинские силовики за последние сутки выпустили по территории ЛНР более 50 боеприпасов. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. 

    Представитель ЛНР отметил, что за последние сутки ситуация на линии соприкосновения не претерпела существенных изменений и остается достаточно напряженной. Так, за последние сутки ВСУ выпустили по территории республики 52 снаряда. Основными мишенями стали Логвиново, Марьевка и Санжаровка.

    «Вооруженные силы Украины при обстрелах применяли запрещенные минскими соглашениями артиллерию калибром 152 мм, минометы калибром 120 и 82 мм, БМП и стрелковое оружие», — уточнил Марочко. 

    Напомним, в конце июня Украина с одной стороны и ДНР и ЛНР с другой договорились о перемирии, которое получило название «хлебного», поскольку предназначалось для того, чтобы местные фермеры смогли вырастить и собрать урожай. Однако ВСУ нарушили очередной мир уже спустя несколько часов после его вступления в силу.

    Автор: Владимир Багров
    #всу #лнр #марочко #логвиново #санжарово
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    Число пострадавших во время урагана в Москве достигло 16 человек

    Москва, 1 июля. В Москве увеличилось число пострадавших во время урагана. По уточненным данным, помощь столичных медиков понадобилась 16 людям.

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    Автор: Борис Любимов
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