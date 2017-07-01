Двух детей доставили на вертолете в больницу после серьезного ДТП в Москве

В Избранное

Москва, 1 июля. Вертолет экстренно доставил двух детей в больницу после ДТП на перекрестке Каширского шоссе с улицей Академика Миллионщикова в Москве. Об этом сообщили в столичном департаменте гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

«Вертолет Московского авиационного центра (МАЦ) вылетел к месту аварии и экстренно доставил двух пострадавших детей в городскую клиническую больницу №9», — уточнил собеседник ТАСС.

Все обстоятельства и причины аварии сейчас выясняются.

Добавим, ранее в Подмосковье столкнулись рейсовый автобус, цементовоз и легковушка. Травмы получили шесть человек.