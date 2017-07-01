Продажи обновленного кроссовера Mazda CX-5 стартовали в России

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Москва, 1 июля. Обновленная версия кроссовера Mazda CX-5 появилась в российских дилерских центрах.

Отличительной особенностью новинки стал измененный кузов, шумоизоляция салона, электропривод багажника, а также технология G-Vectoring Control, улучшающая контроль над машиной. Под капотом автомобиля 2-литровый двигатель мощностью 150 лошадиных сил. Есть также варианты с 2,5-литровым двигателем на 194 лошадиных силы.

Минимальная цена машины составляет 1,4 млн рублей, максимальная — 2 млн рублей, сообщает Телеканал 360. Отметим, что Mazda CX-5 была анонсирована еще в прошлом году и стала самой ожидаемой новинкой этого лета.