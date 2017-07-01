На Украине отчитались о борьбе с пожаром в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС

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Киев, 1 июня. Бушевавший двое суток пожар в чернобыльской зоне отчуждения ликвидирован. Об окончании операции по тушению возгорания пишут украинские СМИ со ссылкой на службу по чрезвычайным ситуациям.

Уточняется, что пожар был ликвидирован сегодня в 13.25.

Напомним, 29 июня стало известно, что в зоне отчуждения на территории Лубянского лесничества возник пожар, площадь которого составила 25 га. На борьбу с ним были направлены 125 человек и 36 единиц специализированной техники, в том числе вертолет и 2 самолета.