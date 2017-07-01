Московская прокуратура начала проверку по факту задержки более 110 авиарейсов

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Москва, 1 июля. Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку после задержки более 110 авиарейсов. В настоящее время надзорные органы собирают информацию о возможном нарушении законодательства авиакомпаниями.

«Сегодня, 1 июля 2017 года, в аэропортах Московского авиаузла задержано и отменено более 110 авиарейсов… В связи с этим прокуратурой инициирована проверка, проводится сбор информации в связи с возможным нарушением авиакомпаниями лицензионного законодательства», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В прокуратуре утверждают, что ситуация находится под контролем. Особое внимание специалисты уделяют соблюдению прав авиапассажиров.

Ранее в СМИ сообщалось, что из-за обрушившегося на Москву ливня были задержаны сотни рейсов в столичных аэропортах, десятки отменены. По оценкам синоптиков, пятничный ливень стал самым сильным за последние 90 лет.