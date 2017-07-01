Делать нам нечего: в Госдуме высмеяли обвинения Киева в распространении вируса Petya

В Избранное

Москва, 1 июля. Член комитета Госдумы по информационной политике Вадим Деньгин призвал не реагировать на звучащие со стороны Службы безопасности Украины (СБУ) обвинения в якобы причастности России к созданию вируса-вымогателя Petya.

Несколько дней назад вирус поразил тысячи компьютеров по всей Украине, в том числе аппараты крупных нефте- и авиакомпаний, аэропортов, метро, органов госвласти и т.д. Украинская сторона не замедлила с обвинениями в адрес России. В СБУ заявили, что к созданию вируса причастна именно Москва.

Деньгин в беседе с РИА Новости отметил, что украинская сторона ищет любую уловку и готова сделать любую пакость, чтобы списать все на Россию.

«Они пытаются создать сами какой-то фейк, а потом опять выдают за ту ситуацию. В России вот делать нам больше нечего, как атаковать Украину, не великий народ Украины, а великий режим Порошенко», — заявил парламентарий.

Деньгин отметил, что обвинения украинской стороны, как и в большинстве случаев, ни на чем не основаны.