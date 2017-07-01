Детей Сирии зомбируют на убийство: подростков воспитывают на примере смертников ИГ

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Ракка, 1 июля. Боевики ИГ* обучают детей, именуемых как «львята халифата» по кровавым роликам, зомбируя и заставляя убивать всех, кто не является членом террористической группировки.

Неграмотные голодные сирийские дети стали легкой мишенью вербовщиков ИГ (террористическая организация «Исламское государство»* запрещена в РФ), отправлявших несовершеннолетних в лагеря, где их учат убивать.

«Я должен был их слушать и повиноваться», — признался четырнадцатилетний сирийский мальчик, который находился в одном из лагерей для так называемых «львят халифата».

По его словам, боевики часто показывают ролики с атакой смертников, эти сцены многократно повторяются, зомбируя детей на убийство.

«Они говорили нам: «Если кто-то хочет тебя убить – убей его. Если нет оружия – возьми гранату и подорви себя», — сказал десятилетний Ахрам.

Так работают террористы – они готовят смертников из маленьких маугли, взращенных войной, не способных ни читать, ни писать. Мальчик Ибрагим признался, что единственным, чему его учили – считать. И то, по количеству патронов, выпущенных из автомата, пишет РИА Новости.

* Организация запрещена на территории РФ.