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Украинский генпрокурор заявил, что убийство Вороненкова практически раскрыто
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    Украинский генпрокурор заявил, что убийство Вороненкова практически раскрыто

    17:02  1 Июля 2017
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    Украинский генпрокурор заявил, что убийство Вороненкова практически раскрыто

    Киев, 1 июля. Украинская прокуратура близка к раскрытию дела об убийстве бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Об этом в субботу заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко.

    При этом он подчеркнул, что убийство российского политика никак не связано с убийством полковника Главного управления разведки Минобороны Украины Максима Шаповала.

    «Мы близки к раскрытию этого дела, и это совсем другая линия», — отметил Луценко.

    Украинский генпрокурор заявил, что убийство Вороненкова практически раскрыто

    В то же время, по словам генерального прокурора, подвижек в деле убийства украинского журналиста Павла Шеремета пока нет, сообщают украинские СМИ.

    Напомним, что переехавший на Украину бывший депутат Госдумы Денис Вороненков в марте был застрелен в центре Киева. Стрелок был ранен охранником Вороненкова и скончался на операционном столе.         

    Автор: Геннадий Плющев
    #луценко #вороненков
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    Число пострадавших от урагана в Москве увеличилось до 16 человек

    10:22  1 Июля 2017  /обновлено: 11:03  01 Июля 2017
    12692

    Число пострадавших во время урагана в Москве достигло 16 человек

    Москва, 1 июля. В Москве увеличилось число пострадавших во время урагана. По уточненным данным, помощь столичных медиков понадобилась 16 людям.

    «В больницы доставлены 12 человек с травмами различной степени тяжести. Четверым пострадавшим помощь оказана амбулаторно», — сообщил ТАСС представитель медицинских служб.

    В Московской области из-за разгула стихии травмы получили три человека.

    Число пострадавших от урагана в Москве увеличилось до 16 человек

    Напомним, накануне в Новой Москве во время грозы погиб мужчина. По данным ФАН, в 42-летнего гражданина Узбекистана, находящегося в коттеджном поселке «Гайд Парк», ударила молния.

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    Автор: Борис Любимов
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