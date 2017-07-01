Украинский генпрокурор заявил, что убийство Вороненкова практически раскрыто

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Киев, 1 июля. Украинская прокуратура близка к раскрытию дела об убийстве бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Об этом в субботу заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко.

При этом он подчеркнул, что убийство российского политика никак не связано с убийством полковника Главного управления разведки Минобороны Украины Максима Шаповала.

«Мы близки к раскрытию этого дела, и это совсем другая линия», — отметил Луценко.

В то же время, по словам генерального прокурора, подвижек в деле убийства украинского журналиста Павла Шеремета пока нет, сообщают украинские СМИ.

Напомним, что переехавший на Украину бывший депутат Госдумы Денис Вороненков в марте был застрелен в центре Киева. Стрелок был ранен охранником Вороненкова и скончался на операционном столе.