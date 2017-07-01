Осколки Берлинской стены разбросаны по миру: Медведев рассказал о помехах для «общего дома»

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Берлин, 1 июля. Противоречия, которые раздирают Европу на части, мешают созданию «общего дома». Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал лидеров стран всего континента объединиться и приложить все усилия для воплощения этой мечты. С такой речью он выступил на церемонии прощания с экс-канцлером ФРГ Гельмутом Колем.

«Берлинская стена давно разобрана на сувениры. Но ее идеологические осколки все еще разбросаны по миру. Надо признать, что сегодня из-за наших противоречий мы, к сожалению, достаточно далеки от мечты об общем доме», — сказал российский премьер.

Процесс создания этого «общего дома», подчеркнул Медведев, не имеет финала, это постоянное движение и совершенствование, а заниматься этим необходимо общими усилиями.