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Путин отменил листинг для гособлигаций и продлил порядок рассмотрения претензий по ОСАГО
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    Путин отменил листинг для гособлигаций и продлил порядок рассмотрения претензий по ОСАГО

    20:00  1 Июля 2017
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    Путин отменил листинг для гособлигаций и продлил порядок рассмотрения претензий по ОСАГО

    Москва, 1 июля. Президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий для облигаций Банка России процедуру прохождения листинга для размещения на организованных торгах. Кроме того, документ продлевает действующий порядок досудебного рассмотрения претензий клиентов к страховщикам по ОСАГО. Об этом сообщается на сайте Кремля. 

    Изменения внесены в статьи 14 и 172 федерального закона «О рынке ценных бумаг» и статью 5 федерального закона «О внесении изменений в федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». Также они коснутся отдельных законодательных актов РФ. 

    В соответствии с подписанным президентом законом теперь облигации Банка России не должны проходить процедуру листинга — включения в котировальный список — для размещения ценных бумаг на торгах. Как ранее неоднократно отмечали специалисты, процедура листинга может воспрепятствовать оперативной реализации денежно-кредитной политики ЦБ. 

    Кроме того, подписанный Путиным документ продлевает до 1 января 2019 года действующий порядок досудебного рассмотрения претензий клиентов к страховщикам по ОСАГО.

    Автор: Владимир Багров
    #путин #банк россии #осаго #облигации
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    Число пострадавших во время урагана в Москве достигло 16 человек

    Москва, 1 июля. В Москве увеличилось число пострадавших во время урагана. По уточненным данным, помощь столичных медиков понадобилась 16 людям.

    «В больницы доставлены 12 человек с травмами различной степени тяжести. Четверым пострадавшим помощь оказана амбулаторно», — сообщил ТАСС представитель медицинских служб.

    В Московской области из-за разгула стихии травмы получили три человека.

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    Напомним, накануне в Новой Москве во время грозы погиб мужчина. По данным ФАН, в 42-летнего гражданина Узбекистана, находящегося в коттеджном поселке «Гайд Парк», ударила молния.

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