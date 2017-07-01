Путин отменил листинг для гособлигаций и продлил порядок рассмотрения претензий по ОСАГО

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Москва, 1 июля. Президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий для облигаций Банка России процедуру прохождения листинга для размещения на организованных торгах. Кроме того, документ продлевает действующий порядок досудебного рассмотрения претензий клиентов к страховщикам по ОСАГО. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Изменения внесены в статьи 14 и 172 федерального закона «О рынке ценных бумаг» и статью 5 федерального закона «О внесении изменений в федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». Также они коснутся отдельных законодательных актов РФ.

В соответствии с подписанным президентом законом теперь облигации Банка России не должны проходить процедуру листинга — включения в котировальный список — для размещения ценных бумаг на торгах. Как ранее неоднократно отмечали специалисты, процедура листинга может воспрепятствовать оперативной реализации денежно-кредитной политики ЦБ.

Кроме того, подписанный Путиным документ продлевает до 1 января 2019 года действующий порядок досудебного рассмотрения претензий клиентов к страховщикам по ОСАГО.