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Страсбург, 1 июля. Премьер-министр России Дмитрий Медведев на церемонии прощания с экс-канцлером ФРГ Гельмутом Колем отметил его вклад в установление надежного партнерства между Германией и РФ.

По словам председателя правительства РФ, Коля «справедливо называют не только творцом объединенной Германии, но и архитектором единой Европы, а если говорить прямо — существующего сегодня миропорядка».

Медведев назвал Коля «человеком будущего» и политиком, который умел выбирать единственно верный путь. Также премьер отметил, что Москва представлялась экс-канцлеру ФРГ надежным партнером, поэтому страны вели диалог со взаимным уважением и доверием.