Бречалов рассказал о выполнении поручений Путина по расселению ветхого жилья

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Москва, 1 июля. Расселение жильцов ветхого и аварийного жилья в Удмуртии пройдет за счет регионального бюджета, сообщил врио главы республики Александр Бречалов.

Президент РФ Владимир Путин после обращения жильцов ветхого жилья в Ижевске в ходе прямой линии распорядился до конца года переселить 11 семей. По словам врио главы республики Александра Бречалова, эта проблема будет решаться за счет средств региона. «Разрабатываем и запускаем региональную и местную программу расселения жилья», — сказал он.

Отметим, что после прямой линии глава государства посетил Ижевск, где встретился с местной жительницей Анастасией. Путин также попросил разобраться с бараками, в которых проживают семьи и люди с ограниченными возможностями.