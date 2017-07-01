Донбасс: ВСУ за сутки выпустили по ДНР более 150 боеприпасов

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Донецк, 1 июля. Свыше 150 мин и снарядов выпустили украинские силовики по территории Донецкой народной республики за минувшие сутки.

Наиболее активным обстрелам подверглись населенные пункты, расположенные вблизи линии соприкосновения. Об обстановке журналистам рассказал заместитель командующего оперативный командованием ДНР Эдуард Басурин.

«На Донецком направлении по районам восьми населенных пунктов ВСУ выпустили 10 артиллерийских снарядов калибром 122 мм, 50 танковых снарядов, шесть мин калибром 82 мм и 67 мин калибром 120 мм», — добавил он.

Как сообщалось ранее, оперативное командование ДНР заявило, что ВСУ за минувшие сутки 36 раз нарушили договоренности о прекращении огня в Донбассе.