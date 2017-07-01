МЧС предупреждает москвичей о грозе и усилении ветра в ближайшие часы

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Москва, 1 июля. ГУ МЧС по Москве предупреждает жителей и гостей столицы об ухудшении погоды до вечера субботы. 1 июля в городе прогнозируются сильный ветер, дождь и гроза.

«По информации ФГБУ «Центральное УГМС» Росгидромет, в период с 13.00 до 19.00 1 июля в городе Москве местами ожидается кратковременный дождь, гроза, при грозе усиление юго-западного ветра 12–17 метров в секунду», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Водителям рекомендуют не парковаться у деревьев и слабо укрепленных конструкций, пешеходам — обходить рекламные щиты и шаткие строения.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин пообещал за выходные устранить последствия пятничного шторма, в результате которого погиб человек. По данным СМИ, еще 16 человек пострадали.