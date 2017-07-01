Hyundai может запустить линию по производству электрокаров в Петербурге

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Санкт-Петербург, 1 июля. Власти Петербурга ведут переговоры с руководством Hyundai Motor о запуске под Сестрорецком производства электромобилей, сообщил губернатор Георгий Полтавченко.

Сегодня в Смольном губернатор Георгий Полтавченко встретился со своим коллегой из Сеула Паком Вон Суном.

«Предварительно с компанией Hyundai ведем переговоры о создании электромобилей в Санкт-Петербурге. Тем более что в Петербурге есть предприятия, которые производят комплектующие», — прокомментировал губернатор.

Известно, что ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» обеспечивает внутренний и внешний рынки авто, экспортируя машины в страны СНГ и в перспективе подключится к рынку стран Ближнего Востока. Линейка электромобилей Hyundai может оказаться востребованной.