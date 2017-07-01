«Родина» заявила о готовности поддержать Путина в случае его участия в выборах-2018

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Санкт-Петербург, 1 июля. Партия «Родина» готова поддержать российского лидера Владимира Путина в случае, если он решит снова избираться в президенты. Об этом сообщил глава партии Алексей Журавлев во время третьего всероссийского съезда партии в Санкт-Петербурге.

Журавлев подчеркнул, что партия «не болтается по конъюнктурному вектору» и не меняет точку зрения на то, какого кандидата поддержать.