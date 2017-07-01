«Родина» заявила о готовности поддержать Путина в случае его участия в выборах-2018
Санкт-Петербург, 1 июля. Партия «Родина» готова поддержать российского лидера Владимира Путина в случае, если он решит снова избираться в президенты. Об этом сообщил глава партии Алексей Журавлев во время третьего всероссийского съезда партии в Санкт-Петербурге.
Журавлев подчеркнул, что партия «не болтается по конъюнктурному вектору» и не меняет точку зрения на то, какого кандидата поддержать.
«На выборах президента Российской Федерации мы можем поддержать только одного кандидата, и этот кандидат — наш действующий президент Владимир Владимирович Путин», — изложил позицию партии Журавлев, слова которого были встречены аплодисментами.