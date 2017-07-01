Мосул: иракские военные освободили от ИГ два района города и мост

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Мосул, 1 июля. Иракские военнослужащие освободили от боевиков «Исламского государства»* (террористическая организация запрещена в РФ) два района и мост на западе Мосула. Об этом сообщило командование операции.

«Силы федеральной полиции освободили жилой район Баб Джадид и район рынка Аль-Арбиа. Силы установили контроль над Железным мостом в старом городе на правом берегу (реки Тигр — Прим. ФАН) в Мосуле», — говорится в заявлении командования.

Добавим, ранее сообщалось об уничтожении репортера ИГ* Айад Абдуллы аль-Хамида из Синджара в Старом Мосуле. Он принимал активное участие в похищении тысяч езидских женщин и детей, а также освещал расстрелы и пытки людей.

* Организация запрещена на территории РФ.