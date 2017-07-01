Помощник лидера ИГ аль-Багдади подтвердил его смерть

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Тегеран, 1 июля. Близкий друг и помощник лидера террористической группировки «Исламское государство»* Абу Бакра аль-Багдади косвенно подтвердил его смерть. Об этом сообщает иранское информационное агентство FARS.

Так, источники сообщают, что помощник и друг главы ИГ* (запрещено в России) Абу Катибех во время пятничной молитвы в городе Талль-Афар, расположенном в 50 км от Мосула, вел себя странно: постоянно сбивался и плакал, особенно когда речь заходила о лидере группировки. Чтобы взять себя в руки, Катибеху пришлось на некоторое время замолчать; после этого он начал цитировать Коран с ошибками.

Несколько дней назад смерть аль-Багдади подтвердил аятолла Хомейни. Кроме того, одно из иранских информационных агентств опубликовало кадры, предположительно, тела лидера террористов.

* Организация запрещена на территории РФ.