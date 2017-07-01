Два подростка-грибника пропали в лесу на Урале

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Красноуральск, 1 июля. В лесу на Урале пропали двое детей — подростки ушли за грибами и не вернулись, в отделение полиции обратились родители пропавших, сообщили в региональном ГУ МВД.

Накануне около 15:00 двое подростков 2001 и 2006 года рождения ушли в лес за грибами и не вернулись. Родители пытались своими силами найти пропавших детей, но их поиски не увенчались успехом. Правоохранительные органы, спасатели и волонтеры искали подростков всю ночь. Позднее стало известно, что мальчики заблудились в лесу, но решили остаться переночевать, а на следующий день сами смогли найти дорогу домой.