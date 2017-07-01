Путин пожелал участникам съезда изобретателей новых достижений и открытий 

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Москва, 1 июля. Перспективных проектов, прорывных идей и неиссякаемой энергии для новых ярких открытий пожелал президент России Владимир Путин участникам VI съезда Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР), которому исполняется 85 лет. Именно этому и посвящен нынешний форум.

В приветственной телеграмме главы государства говорится о серьезной роли, которую выполняет ВОИР в деле укрепления промышленности и социальной сферы. За годы существования общества было реализовано свыше 2 млн проектов, которые принесли реальную пользу.