Путин пожелал участникам съезда изобретателей новых достижений и открытий
Москва, 1 июля. Перспективных проектов, прорывных идей и неиссякаемой энергии для новых ярких открытий пожелал президент России Владимир Путин участникам VI съезда Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР), которому исполняется 85 лет. Именно этому и посвящен нынешний форум.
В приветственной телеграмме главы государства говорится о серьезной роли, которую выполняет ВОИР в деле укрепления промышленности и социальной сферы. За годы существования общества было реализовано свыше 2 млн проектов, которые принесли реальную пользу.
«Рассчитываю, что ВОИР и впредь будет способствовать консолидации профессионального сообщества, воплощению в жизнь перспективных проектов и прорывных идей», — говорится в опубликованном на официальном сайте Кремля послании.