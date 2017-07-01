В Сети запустили трансляцию с закрытой по распоряжению Путина свалки в Балашихе

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Балашиха, 1 июля. На интернет-портале министерства экологии и природопользования Подмосковья появилась трансляция с полигона «Кучино» в Балашихе, закрытого по распоряжению президента России Владимира Путина.

Трансляция в режиме реального времени ведется с пяти камер, установленных на подъезде к полигону и контрольно-пропускном пункте. Ожидается установка еще нескольких камер, которые позволят следить за ситуацией непосредственно на свалке, передает Телеканал 360 со ссылкой на пресс-службу министерства.

Напомним, ранее по решению компании-эксплуатанта ЗАО «Заготовитель» были уволены все работники подмосковного полигона «Кучино».