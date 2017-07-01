МРОТ растет, «Мир» расширяется, больничный уходит в Сеть: как изменилась жизнь россиян 1 июля

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С 1 июля 2017 года и в течение всего месяца вступают в силу несколько важных законов, о которых всем россиянам стоит помнить. Прежде всего, сегодня стали актуальными изменения в закон «О минимальном размере оплаты труда». МРОТ для россиян повышается на 300 рублей и составит 7,8 тыс. рублей в месяц.

Увеличение МРОТ

Согласно пресс-службе министерства труда, июльское повышение МРОТ преследует две цели. Первую из них удастся достичь уже сейчас. Поднявшись с 7500 до 7800 рублей в месяц, то есть на 4%, МРОТ вырос до суммы, учитывающей прогнозный уровень инфляции.

Тем не менее даже с учетом последнего повышения, МРОТ все еще равняется лишь 73% от прожиточного минимума. В Минтруде планируют исправить эту ситуацию в течение ближайших двух лет. С 1 января 2018 года МРОТ будет повышен до 90% от прожиточного минимума, с 1 января 2019 года — до 100%.

Уже сейчас повышение МРОТ должно увеличить спрос на отечественные товары и сократить сектор экономики с «серыми» зарплатами, полагают в министерстве. Согласно данным госстатистики, заработную плату на уровне МРОТ получают сейчас около 900 тысяч россиян. Из них 70% — это люди, работающие в государственных и муниципальных учреждениях.

Российская альтернатива Visa

С сегодняшнего дня по всей стране бюджетникам и пенсионерам начнут выдавать карты национальной платёжной системы «Мир». С 1 июня все российские банки также начнут принимать эти карты на всех своих устройствах. Также кредитные организации подготовили для бюджетников несколько новых линеек предложений, которые вступают в действие с сегодняшнего дня.

Платёжная карта «Мир» — это национальная банковская карта, разработанная в России и не зависящая от иностранных кредитных систем. Оператором кредитной карты выступает дочерняя компания ЦБ РФ «Национальная система платежных карт». По данным госпредприятия, карты «Мир» соответствуют всем национальным и международным стандартам безопасности. Эксперты прогнозируют, что со временем поэтапный переход на карты «Мир» позволит банковскому сектору РФ стать более независимым.

Больничный по электронной почте

С 1 июля больничные листы можно будет оформить в электронном виде. Такая возможность появилась у россиян благодаря тому, что сегодня вступают в силу поправки к федеральным законам «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» и «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Теперь процедура получения листа временной нетрудоспособности будет в значительной степени облегчена. Гражданину больше не потребуется собственноручно сдавать больничный в бухгалтерию учреждения, где он работает. Электронный больничный заверяется квалифицированной электронной подписью медучреждения, а потом сразу же направляется работодателю.

До того, как практика выписки электронных больничных начала действовать по всей России, она была опробована в некоторых регионах. В 2015–2016 годах электронные больничные выдавали в Тамбовской, Астраханской, Белгородской и Самарской областях, а также в Хабаровском крае, Татарстане и Крыму. В эксперименте приняли участие 150 организаций, а листки нетрудоспособности в электронном виде получили полмиллиона человек. В итоге эксперимент был признан успешным.

В любом случае, пока у пациента остается право выбора. Он может оформить как бумажный, так и электронный больничный лист.

Правила продажи алкоголя

Уже через три дня, 4 июля, вступит в силу приказ министерства промышленности и торговли РФ от 31 мая 2017 года. Правила продажи алкоголя по всей стране значительно упростятся.

Перечень документов, по которым разрешена продажа спиртных напитков, заметно расширился. Кроме государственного паспорта, на кассах супермаркетов теперь можно будет предъявить временное удостоверение личности, удостоверение личности моряка, военный билет, вид на жительство, разрешение на временное проживание, удостоверение беженца, свидетельство о предоставлении временного убежища и даже паспорт футбольного болельщика.

Казалось бы, у большинства людей, желающих приобрести алкоголь, и раньше не спрашивали в магазинах их паспорта. Тем не менее те, кто выглядят моложе своих лет, знают, что у кассира всегда остается такое право. Теперь им не потребуется ходить в магазин с паспортом в кармане. Хватит и FAN ID.

Извещения о чрезвычайных ситуациях — по sms

Начиная с 8 июля, российские операторы связи и СМИ будут обязаны оповещать своих абонентов о чрезвычайных ситуациях, таких как ураганы и наводнения, в кратчайшие сроки. Согласно новым поправкам в законах «О связи» и «О СМИ», услуга по оповещению будет бесплатной для всех пользователей.

Теперь, если над тем или иным регионом России нависнет угроза природной или техногенной катастрофы, его жители смогут заблаговременно получить об этом извещение в виде sms.

Тарифы ЖКХ

Кроме того, с 1 июля тарифы на жилищно-коммунальные услуги по России в среднем возрастут на 4%. При этом в каждом отдельно взятом регионе предельный индекс роста тарифов будет определен не столько экономическими расчетами, сколько реальными данными о платежеспособности населения.

К примеру, жители столицы и наиболее крупных городов России ощутят рост тарифов в наибольшей степени. В Москве они будут повышены на 7%, в Санкт-Петербурге — на 6%. В то же время в менее экономически развитых регионах России рост тарифов будет держаться низшей планки. В Кабардино-Балкарии и Дагестане они вырастут всего на 3,3%, в Алтайском крае — на 3,2%, в Алании — на 2,5%.