Искромсавший трех человек мужчина задержан в Саранске

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Саранск, 1 июля. Житель Саранска зарезал трех человек — двух пожилых мужчин и молодую женщину. К настоящему моменту злоумышленник задержан, сообщает СУ СК по Мордовии.

Сообщение об обнаружении в двух соседних квартирах тел трех человек поступило местным правоохранителям около 03.00 в субботу. Тела с многочисленными ножевыми ранениями принадлежали мужчинам 69 и 52 лет и женщине 30 лет.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по «горячим следам» был задержан подозреваемый — 25-летний житель Саранска.

«По предварительным данным, убийство могло быть совершено в ходе совместного распития спиртного», — говорится в сообщении СУ СК.

В настоящее время следователи работают с подозреваемым, выясняют его мотивы, а также все обстоятельства произошедшего.