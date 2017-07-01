Невада легализовала продажу марихуаны в «развлекательных» целях

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Вашингтон, 1 июля. Американский штат Невада стал пятым в США, где начали продажу марихуаны в «развлекательных» целях, передает Associated Press.

В ноябре 2016 года избиратели штата Невада одобрили использование наркотического вещества марихуаны для «развлечения». По данным западного агентства, с сегодняшнего дня жители штата старше 21 года при подтверждении возраста смогут купить одну унцию (28,3 грамма) марихуаны.

Известно, что психоактивное вещество разрешается употреблять только дома, а в общественных местах использовать его запрещено. Власти Невады считают, что две трети продаж марихуаны будет реализовываться туристам. Отметим, что в России марихуана запрещена, что регулируется законом о наркотических веществах.