Андреевский флаг в Мировом океане: Королев рассказал о выполнении боевых задач кораблями ВМФ

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Санкт-Петербург, 1 июля. Порядка ста российских кораблей, среди которых как боевые, так и суда обеспечения, выполняют задачи в разных регионах Мирового океана.

Об этом говорит главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королев в статье, опубликованной в вестнике Международного военно-морского салона (МВМС-2017), который проходит в Северной столице.

«Сегодня около 100 боевых кораблей ВМФ России и судов обеспечения демонстрируют Андреевский флаг в Мировом океане во имя стабильности и мира», — цитирует вестник главкома.

Напомним, МВМС-2017 открылся в Петербурге 28 июня. Его посетители могут ознакомиться с лучшими достижениями в области судостроения и вооружения.