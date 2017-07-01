NASA опровергает похищения детей для сексуального рабства на Марсе

В Избранное

Вашингтон, 1 июля. Американское космическое агентство NASA опровергло заявление бывшего сотрудника ЦРУ о существовании на Марсе колоний детей-рабов.

Ранее в эфире американской радиостанции ведущий Алекс Джонс общался с экс-сотрудником ЦРУ Робертом Дэвидом Стилом. Гость программы сообщил, что уже два десятка лет на Земле похищают детей, чтобы потом доставить их на Марс. На Красной планете юных землян якобы используют как рабов, в том числе и сексуальных, передает «Политэксперт».

Обладатель таких сведений отметил, что NASA держит половину своих миссий в тайне, чтобы общественность не узнала страшной правды. В космическом агентстве поспешили заверить, что утверждения Стила не соответствуют действительности, и дети-рабы на Марсе не прячутся.