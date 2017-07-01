ЛНР: Украина продает паспорта пропавших участников АТО террористам ИГ

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Луганск, 1 июля. Госслужбы Украины продают паспорта пропавших в АТО украинских солдат криминальным элементам и террористам запрещенного в России «Исламского государства»*. Преступную схему сотрудникам МВД ЛНР раскрыла работница Государственной миграционной службы Украины.

Женщина, работающая в Госпогранслужбе на территории подконтрольной Киеву Луганской области, позвонила на горячую линию МВД ЛНР. Женщина поделилась сведениями о фактах продажи документов боевикам с правоохранителями республики. При этом, как выяснилось в ходе проверки, документы продают не только украинским националистам, но и террористам ИГ* и «Джебхат ан-Нусры» (обе организации запрещены в России). Украинские паспорта были обнаружены у двух «игиловцев» и одного «ан-нусровца».

«Поиск «клиентов» и торговля ведутся с помощью социальных сетей и мессенджеров. Цены на паспорта начинаются от 30 долларов за поддельный документ и от двух тысяч долларов — за настоящее удостоверение личности пропавшего в АТО лица», — уточнила сотрудница Госпрогранслужбы Украины.

В МВД ЛНР подчеркивают, что руководство МВД Украины в курсе происходящего, но не реагирует на ситуацию, поскольку извлекает из нее личную выгоду.

* Организация запрещена на территории РФ.