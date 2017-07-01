СБУ заявила о причастности российских спецслужб к атаке вируса Petya

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Киев, 1 июля. В СБУ заявили, что к кибератаке вируса Petya, которая началась 27 июня, и затронула информационные системы государственных и частных учреждений, причастны российские спецслужбы.

На Украине считают, что заражением вирусом информационных системы страны было тщательно спланировано и велось в несколько этапов. Пресс-служба СБУ распространила сообщение о том, что у спецслужб имеются основания полагать, что к атакам причастны хакерские группировки, взломавшие финансовую систему с помощью «TeleBots» и «Blackenergy» в 2016 году.

Украинская сторона называет российские спецслужбы якобы причастными к атаке. В СБУ полагают, что реальной целью кибератаки была дестабилизация общественно-политической ситуации в стране.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал атаки вируса-вымогателя, который также атаковал ряд компаний в России. Спикер Кремля отметил, что в данной ситуации необходимо консолидировать усилия мирового сообщества для борьбы с кибер угрозами, поскольку подобные проблемы «огульными обвинениями» не решаются.