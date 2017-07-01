Сирийский призыв: военные успехи Сирии возродили в стране веру в армию

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Согласно данным центрального военного комиссариата Алеппо, число молодых людей, желающих войти в ряды Сирийской арабской армии (САА) и бороться с террористическими группировками, продолжает расти от месяца к месяцу. Отмечается, что в армию идут осознанно, надеясь как можно скорее освободить республику от террористов и вернуться к мирной жизни.

Так, только за один день в Алеппо военную форму надели сразу несколько десятков новобранцев. Все они будут направлены в подразделения армии САР после прохождения недельного «курса молодого бойца».

Федеральное агентство новостей рассмотрело причины роста боевого духа и веры в победу правительственных войск Сирии среди населения страны.

Борис Рожин, главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад», в беседе с ФАН подчеркнул, что рост числа добровольцев в армии Сирии, а также тенденция подъема боевого духа в рядах правительственных сил непосредственно связаны с последними военными успехами, достигнутыми в большей степени благодаря поддержке союзников правительства САР — России и Ирана.

«Рост числа добровольцев — это следствие военных побед, которые были достигнуты благодаря поддержке союзников Сирии: в последнее время были освобождены весьма обширные территории. Люди поверили, что война закончиться успешно для Башара Асада, что нынешний президент САР — это часть будущего республики, хоть и не обязательно долгосрочного. Поэтому появляется такая народная поддержка».

Таким образом, сирийские граждане вдохновлены переломом в войне, произошедшим в 2015-2016 годах, прежде всего — победой в битве за Алеппо, которая стала едва ли не самым знаковым событием в сирийском военном конфликте и которая ознаменовала собой переход к новому этапу противостояния. Это событие показало людям, что правительство САР, поддерживаемое коалицией стран-союзниц, способно одержать победу и во всей войне. Дальнейшие успехи «Хезболлы», Национальных сил обороны (NDF), иранского ополчения и сирийских войск, регулярно поддерживаемых ВКС РФ, в районе Пальмиры, на севере провинции Хама, в южных районах провинций Алеппо и Ракка, а также других регионах — все это служит сильной мотивацией для граждан страны.

«Однако все эти успехи был достигнуты при поддержке союзников, без которых Асаду бы не удалось чего-либо добиться», — подчеркивает военный эксперт.

Важно отметить, что власти Сирии при этом не проявляют должной активности, рассчитывая в большей степени на поддержку России и Ирана в военной сфере. Как отмечает Борис Рожин, многие новые армейские формирования, в частности 5-й штурмовой корпус САА, были созданы благодаря непосредственной помощи российских военных инструкторов. Тем не менее Дамаск не может рассчитывать на то, что союзные силы, и в частности Россия, будут воевать вместо него.

«Асад не хочет объявлять полную мобилизацию, чтобы сохранить часть людей в экономике и промышленности. Кроме того, Сирия ограничена финансово для того, чтобы должным образом вооружать и обучать армию. В ближайшее время также не стоит ожидать того, что Асад начнет активнее забирать людей в армию».

В сирийской правительственной армии комплектование штурмовых группировок чаще всего осуществляется за счет добровольцев из числа гражданских лиц разного уровня подготовки и возраста. Кроме того, производится мобилизация лиц, досрочно освобожденных из мест лишения свободы при условии вступления в штурмовые группы. Вследствие этого, тем не менее, падает уровень боеспособности и боеготовности сирийских войск.

Тем временем проасадовские войска ведут масштабное наступление в направлении Дейр эз-Зора, который представляет важнейшее экономическое и стратегическое значение. Штурмовые части атакуют позиции террористов «Исламского государства»* (запрещено в РФ), двигаясь сразу с нескольких направлений.

* Организация запрещена на территории РФ.