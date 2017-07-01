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«Шереметьево» уточняет количество самолетов, пораженных молнией на подлете к Москве
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    «Шереметьево» уточняет количество самолетов, пораженных молнией на подлете к Москве

    12:44  1 Июля 2017
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    «Шереметьево» уточняет количество самолетов, пораженных молнией на подлете к Москве

    Москва, 1 июля. Молния ударила в три пассажирских самолета на подлете к столичному аэропорту «Шереметьево», инциденты произошли накануне во второй половине дня.

    Накануне в Москве бушевала стихия – сильные ливни с порывистым ветром и грозой пронеслись над столицей. В небе над аэропортом «Шереметьево» произошло несколько инцидентов. По данным источника из диспетчерской службы, во время посадки на высоте порядка 4 тысяч метров экипажи двух Airbus, которые летели из Владивостока и Пхукета в Москву, доложили об ударе молнией.

    Третьим самолетом, получившим удар, был Boeing, следующий рейсом из Благовещенска. Несмотря на инциденты, все лайнеры благополучно приземлились. Послеполетный осмотр воздушных судов выявил точечные следы поражения, пишет «Интерфакс».

    Автор: Ирина Селезнева
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    Число пострадавших от урагана в Москве увеличилось до 16 человек

    10:22  1 Июля 2017  /обновлено: 11:03  01 Июля 2017
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    Число пострадавших во время урагана в Москве достигло 16 человек

    Москва, 1 июля. В Москве увеличилось число пострадавших во время урагана. По уточненным данным, помощь столичных медиков понадобилась 16 людям.

    «В больницы доставлены 12 человек с травмами различной степени тяжести. Четверым пострадавшим помощь оказана амбулаторно», — сообщил ТАСС представитель медицинских служб.

    В Московской области из-за разгула стихии травмы получили три человека.

    Число пострадавших от урагана в Москве увеличилось до 16 человек

    Напомним, накануне в Новой Москве во время грозы погиб мужчина. По данным ФАН, в 42-летнего гражданина Узбекистана, находящегося в коттеджном поселке «Гайд Парк», ударила молния.

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    Автор: Борис Любимов
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