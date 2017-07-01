«Шереметьево» уточняет количество самолетов, пораженных молнией на подлете к Москве

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Москва, 1 июля. Молния ударила в три пассажирских самолета на подлете к столичному аэропорту «Шереметьево», инциденты произошли накануне во второй половине дня.

Накануне в Москве бушевала стихия – сильные ливни с порывистым ветром и грозой пронеслись над столицей. В небе над аэропортом «Шереметьево» произошло несколько инцидентов. По данным источника из диспетчерской службы, во время посадки на высоте порядка 4 тысяч метров экипажи двух Airbus, которые летели из Владивостока и Пхукета в Москву, доложили об ударе молнией.

Третьим самолетом, получившим удар, был Boeing, следующий рейсом из Благовещенска. Несмотря на инциденты, все лайнеры благополучно приземлились. Послеполетный осмотр воздушных судов выявил точечные следы поражения, пишет «Интерфакс».