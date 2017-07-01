Нам обещали проблемы: президент ФИФА подвел итоги Кубка конфедераций в России

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Санкт-Петербург, 1 июля. Президент ФИФА Джанни Инфантино, выступая на заключительной пресс-конференции, которая прошла в Петербурге, заявил, что ни одной претензии к организации соревнований не возникло.

Западные негативные прогнозы, обещающие массу проблем на Кубке конфедераций в России, не оправдались. Турнир прошел без каких-либо сложностей и инцидентов.

«Нам обещали проблемы: мы слышали о насилии, инцидентах, хулиганстве, расизме — но ничего этого не было. Если «проблемный турнир» значит такой, как в России, то я хочу, чтобы у меня было еще много проблемных турниров», — добавил он.

Напомним, Кубок конфедераций стартовал 17 июня. Матчи проходили в Сочи, Казани, Москве и Санкт-Петербурге. Завтра, 2 июля, состоится финал. За победу будут бороться сборные Чили и Германии.