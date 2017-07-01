Прощание с экс-солистом «Иванушек International» проходит на Троекуровском кладбище Москвы

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Москва, 1 июля. Близкие и поклонники творчества экс-солиста группы «Иванушки International» Олега Яковлева пришли проститься с ним на Троекуровское кладбище Москвы.

«Прощание с другом и артистом состоится 1-го июля в 12.00 в Троекуровском доме Некрополь», — передавал «Телеканал 360».

Возле Некрополя выстроилась очередь из желающих проститься с артистом. Одной из первых приехала певица Катя Лель. Она отметила, что Яковлев был очень талантливым артистом с необычным тембром голоса и отдавал всего себя зрителю.

Яковлев скончался в одной из столичных больниц, куда был госпитализирован в тяжелом состоянии с двусторонним воспалением легких.